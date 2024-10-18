İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ekim 2024 Cuma / 15 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2413
  • EURO
    37,21
  • ALTIN
    2990.66
  • BIST100
    8802.21
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Antalya'da otel yangını! Misafirler balkonlara çıktı
Güncel

Antalya'da otel yangını! Misafirler balkonlara çıktı

Antalya'nın Kemer ilçesinde bir otelde yangın çıktı. Antalya Valisi Hulusi Şahin, alevli bir yangın olmadığını, dumandan etkilenen bazı misafirlerin odalarının balkonlarına çıktığını söyledi.

AA18 Ekim 2024 Cuma 17:27 - Güncelleme:
Antalya'da otel yangını! Misafirler balkonlara çıktı
ABONE OL

Antalya'nın Kemer ilçesinde bir otelde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Beldibi Mahallesi'ndeki bir otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, AA muhabirine, alevli bir yangın olmadığını, dumandan etkilenen bazı misafirlerin odalarının balkonlarına çıktığını söyledi.

İtfaiyenin bölgede olduğunu ve yangın merdiveni ile tahliyelere başlandığını belirten Şahin, tüm ilgililerin kurtarma çalışmalarını titizlikle yürüttüğünü bildirdi.

Şahin, yangının çıkış sebebinin araştırıldığını ifade etti.

  • otel yangını
  • antalya valisi
  • yangın haberleri

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.