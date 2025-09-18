İSTANBUL 24°C / 16°C
Antalya'da otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Antalya'nın Aksu ilçesinde ormanlık alana yakın bölgedeki otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

18 Eylül 2025 Perşembe 23:43
Konak Mahallesi'nde ormanlık alana yakın otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA'lar sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangın yerleşim yerlerine yaklaştı.

Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, AA muhabirine, yangının Konak Mahallesi'nde çıktığını, Macun ve Çalkaya Mahallelerine sıçradığını söyledi.

Otluk ve kamışlık alanda çıkan yangının rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerini tehdit ettiğini dile getiren Yıldırım, "Üç mahallede çıkan yangın kontrol altına alındı, herhangi bir yaralı ya da can kaybı yok, bir ev zarar gördü. Soğutma çalışmaları sürüyor." diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Gündüz de evde otururken alevleri fark ettiklerini söyledi. İtfaiye ekiplerinin bölgeye gelerek çalışmaya başladıklarını anlatan Gündüz, mahalle sakinlerinin de ekiplere destek verdiğini kaydetti.

