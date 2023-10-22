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Antalya'da oto lastik deposunda yangın çıktı

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir oto lastik bayisinin deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

AA22 Ekim 2023 Pazar 10:46 - Güncelleme:
Antalya'da oto lastik deposunda yangın çıktı
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Alınan bilgiye göre, Emek Mahallesi Gazi Bulvarı'ndaki oto lastik deposunda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Depodan dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine, bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği alevler, kısa sürede kontrol altına alındı. Lastiklerin bulunduğu depodan saat 04.00 sularında yeniden dumanlar yükseldi. Şehrin birçok yerinden görünen kara dumanlar gökyüzünü kapladı.

Depo çevresinde havalandırma boşlukları açan ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

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