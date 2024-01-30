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  • Antalya'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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Antalya'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Antalya'nın Aksu ilçesinde otomobil ile kamyonet çarpıştı. Yaşanan trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

AA30 Ocak 2024 Salı 06:31 - Güncelleme:
Antalya'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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Antalya'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Aksu ilçesi Yurtpınar Mahallesi Kurşunlu Caddesi'nde, Mehmet A. yönetimindeki 07 AAT 197 plakalı otomobil ile Rıza K. idaresindeki 07 YU 682 plakalı kamyonet çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Kazada, kamyonet sürücüsü Rıza K'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan otomobil sürücüsü Mehmet A. ve beraberindeki Emine A. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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