Antalya'da otomobil köprüden düştü: 1 ölü

Yasin Erdoğan idaresindeki 07 TCC 81 plakalı otomobil, Kasaba-Kaş kara yolu Uğrar Mahallesi'ndeki Felen Köprüsü'nün bariyerlerine çarparak dereye düştü.

Bölgeden geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı incelemede sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, Kaş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan yola eğimli olan Felen Köprüsü'nden 12 Ocak'ta da otomobil düşmüş ve bir kişi yaşamını yitirmişti. Aynı köprüde, sık sık yaralamalı kazalar da meydana geliyor.