İSTANBUL 22°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Nisan 2026 Pazar / 10 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,0379
  • EURO
    52,8518
  • ALTIN
    6815.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Antalya'da pilotu rahatsızlanan uçak acil iniş yaptı
Güncel

Antalya'da pilotu rahatsızlanan uçak acil iniş yaptı

Antalya'dan İngiltere'ye gitmek üzere havalanan Jet2 Airlines'a ait yolcu uçağı, pilotun rahatsızlanması üzerine Antalya Havalimanı'na acil iniş yaptı.

AA26 Nisan 2026 Pazar 21:57
Antalya'da pilotu rahatsızlanan uçak acil iniş yaptı
ABONE OL

Jet2'nin B737-800 tipi uçağındaki görevli pilotun istifra etmesi üzerine, Antalya Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile acil iniş için irtibata geçildi. Gerekli hazırlıkların ardından uçak sorunsuz şekilde Antalya Havalimanı'na indi.

Antalya Havalimanı Hudut Mülki İdare Amiri Suat Seyitoğlu, AA muhabirine, acil iniş talebinin ardından gerekli prosedürlerin hemen yerine getirildiğini ve uçağın kontrollü şekilde iniş yaptığını söyledi.

Rahatsızlanan pilotun, sağlık ekiplerince müdahalede bulunulmasının ardından hastaneye kaldırıldığını belirten Seyitoğlu, "Pilotun sağlık durumu iyi. Uçak da prosedüre uygun şekilde gönderildi." dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

Esed'in katliamcısı Yusuf'un itiraf videosu! Suriye devlet televizyonunda yayımlandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.