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  • Antalya'da pompalı tüfekle vurulan 1'i çocuk 2 kişi yaralandı
Güncel

Antalya'da pompalı tüfekle vurulan 1'i çocuk 2 kişi yaralandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde pompalı tüfekle vurulan kişi ve saçmaların kazara isabet ettiği çocuk yaralandı.

AA16 Ekim 2024 Çarşamba 14:42 - Güncelleme:
Antalya'da pompalı tüfekle vurulan 1'i çocuk 2 kişi yaralandı
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Kuzeyyaka Mahallesi 2516 Sokak'taki bir apartmanın önünde Mustafa E. ve kardeşi Mahmut E. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa E. pompalı tüfekle vuruldu, seken saçmaların isabet ettiği kız çocuğu da yaralandı.

Silah sesini duyan komşuların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli Mahmut E, kardeşinin durumunu öğrenmek için geldiği hastanede polis tarafından gözaltına alındı.

Yaralı Mustafa E'nin ilk ifadesinde ağabeyinin suçu olmadığını iddia ederek "Kendime ateş ettim." dediği öğrenildi.

Tedavileri süren Mustafa E. ile çocuğun hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

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