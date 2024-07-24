Antalya'da ruhsatsız çalıştırılan otel 72'nci kez mühürlendi

Payallar Mahallesi'nde ruhsatı olmadığı gerekçesiyle daha önce 71 kez mühürlenen otelin, kaçak hizmet vermeye devam etmesi üzerine belediye ve jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Otele düzenlenen operasyonda otel işletmecileri A.Ş.K. ile R.A. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Otel belediye ekiplerince 72'nci kez mühürlendi.

30 GÜN SÜREYLE UZAKLAŞTIRMA

Adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, haklarında 30 gün süreyle işletmeden uzaklaştırma kararı verildi.