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  • Antalya'da ruhsatsız çalıştırılan otel 72'nci kez mühürlendi
Güncel

Antalya'da ruhsatsız çalıştırılan otel 72'nci kez mühürlendi

Alanya'da ruhsatı olmadığı gerekçesiyle daha önce mühürlenen ve kaçak hizmet vermeye devam ettiği belirlenen otel 72. kez mühürlendi. Gözaltına alınan otel işletmecileri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA24 Temmuz 2024 Çarşamba 19:10 - Güncelleme:
Antalya'da ruhsatsız çalıştırılan otel 72'nci kez mühürlendi
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Payallar Mahallesi'nde ruhsatı olmadığı gerekçesiyle daha önce 71 kez mühürlenen otelin, kaçak hizmet vermeye devam etmesi üzerine belediye ve jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Otele düzenlenen operasyonda otel işletmecileri A.Ş.K. ile R.A. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Otel belediye ekiplerince 72'nci kez mühürlendi.

30 GÜN SÜREYLE UZAKLAŞTIRMA

Adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, haklarında 30 gün süreyle işletmeden uzaklaştırma kararı verildi.

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