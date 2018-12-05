Antalya’da ruhsatsız silah operasyonu
Antalya’da polisin yaptığı operasyonda 10 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Silahların sahibi gözaltına alındı.
- İHA
Antalya’da Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik sürdürdüğü çalışmalar kapsamında, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 6434 Sokak'taki S.A. isimli şahsın evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda 9 adet, S.A.’nın kullandığı 61 HE 769 plakalı araçta da 1 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.
S.A. polis tarafından yakalanarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.