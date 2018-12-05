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Antalya’da ruhsatsız silah operasyonu

Antalya’da polisin yaptığı operasyonda 10 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Silahların sahibi gözaltına alındı.

  • İHA
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Antalya’da Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik sürdürdüğü çalışmalar kapsamında, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 6434 Sokak'taki S.A. isimli şahsın evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda 9 adet, S.A.’nın kullandığı 61 HE 769 plakalı araçta da 1 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.
 
S.A. polis tarafından yakalanarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
 

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