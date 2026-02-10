Soruşturma kapsamında 5 Temmuz 2025 tarihinde tutuklanan Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek ile eski İl Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın da aralarında bulunduğu toplam 41 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.
İddianamede; icbar suretiyle irtikap, haksız mal edinme, nüfuz ticareti, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması, nitelikli dolandırıcılık ve iftira suçlamalarına yer verildi. Bu kapsamda, soruşturma sürecinde tespit edilen 26 ayrı eylem yönünden hukuki değerlendirme yapıldığı belirtildi.İLK DURUŞMANIN TARİHİ BELLİ OLDU
Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan iddianamenin kabul edilmesiyle birlikte, davanın ilk duruşmasının 16 Mart tarihinde yapılacağı bildirildi.