10 Şubat 2026 Salı
  Antalya'da 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması! Muhittin Böcek'e 44 yıla kadar hapis talebi
Güncel

Antalya'da 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması! Muhittin Böcek'e 44 yıla kadar hapis talebi

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada aralarında Muhittin Böcek'in de bulunduğu 41 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamede Muhittin Böcek'in 15 yıl 6 aydan 44 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

10 Şubat 2026 Salı 21:02
Antalya'da 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması! Muhittin Böcek'e 44 yıla kadar hapis talebi
Soruşturma kapsamında 5 Temmuz 2025 tarihinde tutuklanan Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek ile eski İl Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın da aralarında bulunduğu toplam 41 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

İddianamede; icbar suretiyle irtikap, haksız mal edinme, nüfuz ticareti, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması, nitelikli dolandırıcılık ve iftira suçlamalarına yer verildi. Bu kapsamda, soruşturma sürecinde tespit edilen 26 ayrı eylem yönünden hukuki değerlendirme yapıldığı belirtildi.

İLK DURUŞMANIN TARİHİ BELLİ OLDU

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan iddianamenin kabul edilmesiyle birlikte, davanın ilk duruşmasının 16 Mart tarihinde yapılacağı bildirildi.

