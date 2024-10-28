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Antalya'da ''Şafak 07 Huzur'' operasyonu

Antalya'da 13 mahallede eş zamanlı yapılan ve 'Şafak 07 Huzur' adı verilen operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

AA28 Ekim 2024 Pazartesi 14:34 - Güncelleme:
Antalya'da ''Şafak 07 Huzur'' operasyonu
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İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince huzur ve güvenliğin devamının sağlanması amacıyla Kepez ilçesinin Habibler, Baraj, Güneş, Hüsnü Karakaş, Kuzeyyaka, Teomanpaşa, Fevzi Çakmak, Sütçüler, Şafak, Düdenbaşı, Kültür, Ahatlı ve Menderes mahallelerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Toplam 60 ekip, 452 personel ve özel harekat unsurlarının desteğiyle 60 adrese düzenlenen operasyonda, 4 pompalı tüfek, 4 av tüfeği, 7 tabanca, 48 tabanca fişeği, 93 tüfek kartuşu, 1 kılıç, 300 gram esrar ile 14 adet sahte 50 dolar ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 16 şüpheli gözaltına alındı.

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