14 Ekim 2025 Salı
Antalya'da ''Şafak 07'' operasyonu! 20 ekip ve 65 personel katıldı

Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen 'Şafak 07 Huzur-6' operasyonunda 7 tabanca, 3 pompalı tüfek ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

14 Ekim 2025 Salı 13:09
Antalya'da ''Şafak 07'' operasyonu! 20 ekip ve 65 personel katıldı
Antalya polis ekiplerinin Kepez ilçesinde gerçekleştirdiği "Şafak 07 Huzur-6" operasyonunda 7 ruhsatsız tabanca, 3 pompalı tüfek ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, suçların önlenmesi ve aydınlatılması amacıyla "Şafak 07 Huzur-6" operasyonu düzenlendi.

Kepez ilçesi polis sorumluluk bölgesinde yapılan operasyona 20 ekip ve 65 personel katıldı. Belirlenen 30 adrese eş zamanlı düzenlenen baskınlarda; 7 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet pompalı tüfek, 71 adet tüfek kartuşu ile 50 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

