İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ocak 2026 Cuma / 5 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,3619
  • EURO
    50,9095
  • ALTIN
    6871.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Antalya'da sağanak alarmı: Ev ve iş yerleri sular altında
Güncel

Antalya'da sağanak alarmı: Ev ve iş yerleri sular altında

Antalya'nın Serik ilçesinde etkili olan sağanak, bazı iş yerlerinde su baskınlarına yol açtı.

AA23 Ocak 2026 Cuma 11:44 - Güncelleme:
Antalya'da sağanak alarmı: Ev ve iş yerleri sular altında
ABONE OL

İlçede dün başlayan kuvvetli yağış ve sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle Çınaraltı Meydanı'nda su taşkınları meydana geldi, bazı iş yerlerini su bastı. Su baskınları sonucu iş yerlerinde hasar oluştu.

Esnaf, sabah saatlerinde iş yerlerinde temizlik ve tahliye çalışması yaptı.

Esnaf Murat Karasu, gece saatlerinde yaşanan su baskınlarında yoldan geçen araçların oluşturduğu su dalgalarının iş yerlerine dolduğunu belirterek, yağış sırasında yolun trafiğe kapatılması talebinde bulundu.

Esnaf Yunus Çalışkan ise su baskını nedeniyle iş yerindeki mobilyaların zarar gördüğünü ifade etti.

Öte yandan, Serik Kaymakamlığı ekiplerinin su baskınlarından etkilenen iş yerleri için hasar tespit çalışmalarına başladığı bildirildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Beykoz'da İETT faciası: Otobüsler kafa kafaya çarpıştı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.