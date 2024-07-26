Antalya'da sağanak hayatı felç etti

Perşembe günü iç batı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağının duyurulmasının ardından dün saat 22.00 sıralarında Antalya'da sağanak etkili oldu. Yaklaşık yarım saat süren yağmur ve fırtına, kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli fırtına ile yağışa hazırlıksız yakalanan Antalyalılar, kaçış noktası olarak otobüs durakları ya da apartman altlarını tercih etti. Yağışla beraber kent merkezindeki yollarda trafik yoğunluğu yaşandı. Bazı noktalarda ise su birikintileri oluştu. Rüzgarla devrilen ağaçlar, park halindeki otomobillere zarar verdi.

KAYGANLAŞAN YOLDA MİNİBÜS DEVRİLDİ

Sağanakla beraber kazalar da meydana geldi. Saat 23.00 sıralarında D-400 karayolu havalimanı kavşağında, şehir merkezi istikametinden havalimanı istikametinde gitmekte olan sürücüsü öğrenilemeyen 07 C 82475 plakalı minibüs önce yol kenarında bulunan demir bariyere, ardından aydınlatma direğime çarparak yan devrildi. Mibibüs daha sonra Gökçe Tayya yönetimindeki 34 HFS 447 plakalı otomobile çarptı. Kazada yaralanan midibüs sürücüsü 112 ekipleri tarafından Kepez Devlet Hastanesine götürüldü. Kazada minibüste yolcu olmaması, olası faciayı önledi. Kazada yara almayan otomobil sürücüsü ise ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.