İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Mayıs 2024 Salı / 7 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2469
  • EURO
    34,8067
  • ALTIN
    2427.89
  • BIST100
    10043.1
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Antalya'da 'sahte doktor'a işlem

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde kendisini doktor olarak tanıtan İranlı şüphelinin, ruhsatsız muayenehane çalıştırmasına ilişkin adli ve idari işlem başlatıldı.

AA14 Mayıs 2024 Salı 11:43 - Güncelleme:
Antalya'da 'sahte doktor'a işlem
ABONE OL

Konyaaltı Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız çalıştırılan muayenehane ile güzellik merkezlerine yönelik operasyon düzenledi.

Sosyal medya üzerinden tespit edilen Liman Mahallesi'ndeki bir muayenehanede gerçekleştirilen denetimde kendisini doktor olarak tanıtan İran asıllı şüphelinin, diplomasının olmadığı, muayenehanenin de ruhsatsız olduğu belirlendi. Ayrıca, insan sağlığını olumsuz etkileyebilecek ve sadece uzman hekimler tarafından yapılabilecek tıbbi işlemlerin yetkisiz, liyakatsiz kayıt dışı ve izinsiz biçimde uygulandığı tespit edildi.

Operasyonda, işletmede çok sayıda estetik amaçlı dolgu maddesi, botoks ürünü, gençlik aşısı olarak bilinen antioksidan madde, saç solüsyonu, serum, damar yolu açmak için kullanılan aparatlar, kan tüpleri ve şırıngalar ele geçirildi.

Şüpheli ile kaçak işletme hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.