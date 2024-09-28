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Antalya'da sanayi sitesinde yangın! Kundaklama iddiası

Antalya'da gece saatlerinde çıkan yangında sanayideki 2 iş yeri ile 3 araç küle döndü, alevlerin sıçradığı bir iş yerinde ise hasar oluştu.

IHA28 Eylül 2024 Cumartesi 07:24 - Güncelleme:
Antalya'da sanayi sitesinde yangın! Kundaklama iddiası
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Yangın, saat 3.30 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Şafak Mahallesi Yeşil Sanayi Sitesi 5024 Sokak üzerinde bitişik haldeki alüminyum, oto tamirhanesi ve boya satışı yapılan iş yerlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alevleri fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından belirtilen adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bu sırada alevler bitişik haldeki diğer iş yerleri ile araçlara da sıçradı.

MUHABBET KUŞLARI KURTARILDI

Olayı haber alan iş yeri sahipleri iş yerlerinin yandığını görünce gözyaşı döktü. Söndürme çalışmaları esnasında boya malzemeleri satan iş yerinden 4 kafesteki muhabbet kuşları kurtarıldı.

KUNDAKLAMA İDDİASI

Oto tamirhane sahibi Güngör Karslı, "Dükkanın yanıyor diye bir çocuk aradı, 'şaka mı yapıyorsun?' dedim. İlk önce arabanın yandığını, ardından dükkana sıçradığını söyledi. Bu arabanın yanması normal değil, çünkü motoru yok. Kanuna adalete sığındık, bunu yapan kimse cezasını çekecek. Dükkanda toplam 4 milyon liralık zararım var" dedi.

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu yangın söndürülürken, 2 iş yeri ile 3 araç küle döndü, alevlerin sıçradığı bir iş yerinde ise hasar oluştu.

Polis, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

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