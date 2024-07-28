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Antalya'da sera yangını

Antalya'nın Serik ilçesinde sera artığı çöplerde başlayıp yayılan yangında bazı seralar ve palmiye ağaçları zarar gördü.

DHA28 Temmuz 2024 Pazar 10:38 - Güncelleme:
Antalya'da sera yangını
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Aşağıkocayatak Mahallesi'nde dün saat 17.00 sıralarında bir seranın içerisinden sökülerek dışarı atılan sebze fidesi artıklarının yakılması nedeniyle yangın başladı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın, yakınındaki seralara ve palmiye ağaçlarının bulunduğu bahçeye sıçradı. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 4 itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın 2 saatte söndürülürken, yaklaşık 10 dönüm tarladaki anız, 4 sera ve palmiye bahçesindeki 25 ağaç yanarak zarar gördü.

Serası yanan eski Aşağıkocayatak muhtarı Ahmet Çetin, "Yangın ilk olarak sera artıklarından başladı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede seralara sıçradı. Benim de seram yanarak zarar gördü. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü" dedi. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

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