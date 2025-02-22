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  • Antalya'da silahlı saldırı: 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti
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Antalya'da silahlı saldırı: 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki silahlı saldırıda 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

AA22 Şubat 2025 Cumartesi 15:06 - Güncelleme:
Antalya'da silahlı saldırı: 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti
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Gebizli Mahallesi Termessos Bulvarı'ndaki oto yıkama dükkanına üç arkadaşıyla gelen B.A, "Sevgilime kim yazdı?" diye bağırarak silahla etrafa ateş edip kaçtı.

Sesi duyan komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bacağından yaralanan işletme sahibi Haydar Sarp (22) ile göğsünden vurulan Şükrü Alkaş (17), ambulansla yakındaki özel hastane kaldırıldı.

Alkaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi işlemleri tamamlanan Alkaş'ın cenazesi, ailesine teslim edildi.

Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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