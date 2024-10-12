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Antalya'da silahlı saldırı

Antalya'nın Serik ilçesinde motosikletten açılan ateş sonucu bir kişi yaralandı.

AA12 Ekim 2024 Cumartesi 10:41 - Güncelleme:
Antalya'da silahlı saldırı
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Merkez Mahallesi'nde işe gitmek için servis aracı bekleyenlerin yanına motosiklet ile yaklaşan maskeli 2 kişi, pompalı tüfekle ateş ederek kaçtı.

Açılan ateş sonucu yaralanan Mutlu Özkan (41), ihbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bacağından ve kasığından yaralanan Özkan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

- "BU SALDIRIDA HEDEF O DEĞİLDİR"

Yaralının yengesi Ayşe Özkan, gazetecilere, akrabasının hiç kimse ile husumetinin bulunmadığını söyledi.

Mutlu Özkan'ın, bekar olduğunu ve kanser hastası annesi ile yaşadığını belirten Özkan, "Bu saldırıda hedef o değildir. Olay anında yanındaki kadınlar saldırıdan kaçmış ama kaynım kaçamamış." dedi.

Polis olay yerinden kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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