Antalya'nın Kepez ilçesinde bir otomobil yetkili servisine yönelik silahlı saldırı büyük panik yarattı. Yüzünü kapatan bir kişinin Ford Otokoç servisine ateş açması sonucu binanın cephesindeki cama 2 kurşun isabet etti. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri hızla çalışma başlatırken, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturmayı derhal devreye aldı ve kısa sürede 2 şüpheliyi yakaladı.

YÜZÜ KAPALI SALDIRGAN FORD OTOKOÇ SERVİSİNE ATEŞ AÇTI

Altınova Sinan Mahallesi Serik Caddesi'nde bulunan Ford Otokoç yetkili servisine silahla ateş açıldığı ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, saldırıyı yüzü kapalı bir şüphelinin gerçekleştirdiğini ve binanın ön cephesindeki cama 2 kurşun isabet ettiğini belirledi.

BAŞSAVCILIĞIN SORUŞTURMASINDA 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığından olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Kepez ilçesi Altınova Sinan Mahallesi'nde bulunan Ford Otokoç yetkili servisine silahla ateş edilmesi olayı ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmıştır. Yürütülen soruşturma kapsamında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli yakalanmış olup, soruşturma işlemleri titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Koç Holding kurumlarından Otokoç servisine yönelik yapılan silahlı saldırıya tepki gösterdi. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Koç Holding kurumlarına yapılan saldırıları lanetliyoruz. Türkiye'nin huzurunu hedef alanlar, güvenlik güçlerimizden kaçamayacaklar ve hukuk önünde hesap vereceklerdir. Ülkemizi karıştırmak isteyenlere asla müsaade etmeyeceğiz."