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  • Antalya'da sır ölüm! Kız çocuğunun cesedi kayalıklarda bulundu
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Antalya'da sır ölüm! Kız çocuğunun cesedi kayalıklarda bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlerle denizin birleştiği kayalık alanda bulunan kız çocuğunun cesedi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

AA1 Kasım 2023 Çarşamba 12:43 - Güncelleme:
Antalya'da sır ölüm! Kız çocuğunun cesedi kayalıklarda bulundu
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Şirinyalı Mahallesi'nde 30 Ekim'de kayalık alanda cesedi parçalanmış halde bulunan kadının Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan DNA testi sonrası 13 yaşındaki Aylin Kaya olduğu tespit edildi.

Kayıp ilanı veren aileye ulaşan polis ekipleri, anne Natalya Kaya'nın da kızını teyit etmesi üzerine otopsi işlemlerinin ardından cenazeyi aileye teslim etti.

Cenazenin teslimi sırasında anne Kaya üzüntü yaşadı.

Aylin Kaya'nın cenazesi Kurşunlu Mezarlığı'na defnedilecek.

OLAY

Antalya'da 25 Ekim'de okul servisinden indikten sonra ortadan kaybolan Aylin Kaya'nın ailesi, kayıp başvurusunda bulunmuştu. Muratpaşa ilçesinde 30 Ekim'de falezlerde bulunan kız çocuğunun cesedini, anne Natalya Kaya Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda kıyafetlerinden teşhis ederken, yapılan DNA testiyle kızı olduğu kesinleşmişti.

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