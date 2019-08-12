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Antalya’da şok görüntü! TIR'dan caddeye döküldü...

Kurban Bayramı'nda kesilen büyük ve küçükbaş hayvanların atıklarını götüren TIR'ın dorsesinin arızalanması sonucu yola çok sayıda işkembe ve bir boğa leşi döküldü. Kötü koku nedeniyle sürücü ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

  • İHA
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Antalya’da Kurban Bayramı'nda kesilen büyük ve küçükbaş hayvanların atıklarını götüren TIR'ın dorsesinin arızalanması sonucu yola çok sayıda işkembe ve bir boğa leşi döküldü.
 
 
Edinilen bilgiye göre, Ali Yılmaz, 07 MNS 50 plakalı TIR'ına kent merkezindeki bir kurban pazarında biriken atıkları yükledi.
 
 
Yılmaz, atıkları öğle saatlerinde Kızıllı Entegre Katı Atık Değerlendirme Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisi’ne götürmek üzere yola çıktı.
 
 
TIR'ın damper kapağı teknik bir arızadan dolayı Atatürk Mahallesi Sakarya Bulvarı üzeri Dünyagöz Kavşağını geçtikten sonra açıldı. 
 
 
Kavşak sistemine işkembe atıkları ve bir boğa leşinin düştüğünü fark eden Yılmaz, hemen aracını sağa çekti.
 
 
Yardım için belediye ekiplerini arayan Yılmaz, diğer taraftan yakındaki bir kepçeden destek istedi. Sürücüler kavşaktaki atıklara çarpmamak için büyük çaba harcadı. Kötü bir kokunun yayıldığı bölgeden vatandaşlar burunlarını kapatarak geçti.
 
 
Bazı vatandaşlar da kötü kokuya rağmen kurban atıklarını görüntüledi. Kepçe atıkları ve boğa leşini yeniden dampere yükledi. Kapağın yeniden sıkıştırılmasıyla TIR yoluna devam etti.

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