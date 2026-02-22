İSTANBUL 8°C / 4°C
Güncel

Antalya'da sokak ortasında kurşun yağmuru! Bir can gitti

Antalya'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AA22 Şubat 2026 Pazar 11:29 - Güncelleme:
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Altındağ Mahallesi Güllük Caddesi'nde iş yeri olarak kullanılan bir apartman dairesine gelen Y.N.K. ile Y.Ö. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.N.K, Y.Ö.'ye silahla ateş açtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Y.Ö.'nün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Y.Ö'nün cesedi incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis ekipleri, kentte eğlence merkezi işlettiği öğrenilen şüpheli Y.N.K.'yı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

