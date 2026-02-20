İSTANBUL 18°C / 8°C
20 Şubat 2026 Cuma
  • Antalya'da suç örgütlerine darbe: Şüpheliler gözaltında
Güncel

Antalya'da suç örgütlerine darbe: Şüpheliler gözaltında

Antalya'da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 15 zanlı gözaltına alındı.

20 Şubat 2026 Cuma 14:46
Antalya'da suç örgütlerine darbe: Şüpheliler gözaltında
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, kaçakçılık ve organize suçlara yönelik Kepez, Muratpaşa, Konyaaltı, Alanya ve Manavgat ilçelerinde çalışmalar gerçekleştirdi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Aranan kişilere yönelik çalışmalarda 6 firari hükümlü yakalandı.

Şüphelilerin iş yeri, depo ve ikametlerinde yapılan aramalarda 2 tabanca, 22 bin 680 makaron, 1724 paket kaçak sigara, 559 kaçak elektronik sigara, 326 kilogram kaçak tütün, 1001 litre kaçak içki ile 50 kaçak ilaç ele geçirildi.

  • antalya
  • kaçakçılık
  • organize suç
  • operasyon

