  • Antalya'da şüpheli ölüm: Aracında cansız bedeni bulundu
Güncel

Antalya'da şüpheli ölüm: Aracında cansız bedeni bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi aracında ölü bulundu.

28 Ocak 2026 Çarşamba 12:33
Antalya'da şüpheli ölüm: Aracında cansız bedeni bulundu
Cumhuriyet Mahallesi Eski Sanayi Sitesi'nde yol kenarındaki 07 SET 56 plakalı otomobilin uzun süredir çalıştığını ve içerisinde bir kişinin hareketsiz durduğunu fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, otomobildeki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis tarafından yapılan incelemede, otomobildeki kişinin Habip T. (50) olduğu, yedek parça almak için geldiği sanayide arabasına bindikten sonra yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Habip T'nin cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polisin olaya ilişkin soruşturması sürüyor.

  • ölü bulunan araç
  • Muratpaşa
  • Antalya

