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  • Antalya'da takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Güncel

Antalya'da takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Antalya'nın Finike ilçesinde otomobilin takla atması sonucu aynı aileden 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

AA6 Ekim 2024 Pazar 13:47 - Güncelleme:
Antalya'da takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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Recep Tüzün yönetimindeki 06 CGA 606 plakalı otomobil, Kum Mahallesi Akdeniz Caddesi sahil yolunda takla atarak refüje savruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde bulunan Yunus Tüzün'ün (14) kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan aynı aileden sürücü Recep Tüzün, Kamuran Tüzün ve Elif Tüzün Finike Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yunus Tüzün'ün cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Cenazenin Finike'de defnedileceği öğrenildi.

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