Antalya'da tamir ettiği traktörün altında kalan kişi öldü

Oto elektrik ustası Mustafa Çalışkan, Aşağıkacayatak Mahallesi'nde arızalanan traktörün aküsünü tamir ederken araç bir anda hareket etti.
Çalışkan, traktörün öndeki otomobile çarpmaması için manevra yaparken dengesini kaybederek yere düştü ve aracın altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri vinç yardımıyla Çalışkan'ı traktörün altından çıkardı.
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Çalışkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazayı haber alarak gelen Çalışkan'ın yakınları fenalık geçirdi.