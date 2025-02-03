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Antalya'da tarihi binada yangın

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yangın çıkan tarihi bina hasar gördü.

AA3 Şubat 2025 Pazartesi 07:34 - Güncelleme:
Antalya'da tarihi binada yangın
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Balbey Mahallesi'nde iki katlı tarihi binadan duman yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangının çevredeki binalara sıçramaması için önlem aldı.

Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu söndürülen yangının ardından binada hasar oluştu.

Muhtar Abdullah Uyaroğlu, binanın geçen seneye kadar aktif olarak kullanıldığını söyledi.

Binanın geçen yıl satıldığını, alan kişiyi de bu tarz olaylara karşı uyardıklarını belirten Uyaroğlu, "İçeriye devamlı birileri girip çıkıyordu. Daha önce polise defalarca bildirdik. Onlar boşaltıyordu ama daha sonra çıkanlar tekrar geliyordu. Bu gece başımıza da böyle sıkıntılı bir durum geldi. Bu 100-150 senelik bir yapı. Büyük ihtimalle tekrar restore edilecek. Mahallemize büyük geçmiş olsun." diye konuştu.

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