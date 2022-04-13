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Antalya'da tarihi eser baskını

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait lahit ve heykel bulundu. Gözaltına alınan A.Ö. hakkında '2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı.

AA13 Nisan 2022 Çarşamba 14:55 - Güncelleme: 13 Nisan 2022 Çarşamba 14:55
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İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında, Aşağıışıklar Mahallesi'nde A.Ö'nün evinde tarihi eser bulundurduğu bilgisine ulaştı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, eve operasyon düzenlendi. Aramada, Roma dönemine ait mermer heykel ile lahit ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.Ö. hakkında "2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

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