Antalya'da tarihi eser niteliğinde tablo ele geçirildi

AA 31 Aralık 2021 Cuma 10:54 - Güncelleme: 31 Aralık 2021 Cuma 11:06

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Pazarcı Mahallesi'nde M.C'nin evinde, yaklaşık 1 milyon lira olduğu değerlendirilen tarihi eser niteliğinde kadın tablosu olduğu ihbarı üzerinde çalışma başlattı.

Adrese düzenlenen operasyonda, 91x83 ebatlarında ipek kumaşa resmedilmiş tablo ele geçirildi, M.C. gözaltına alındı.

Tablo, Alanya Müze Müdürlüğüne teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.