İSTANBUL 9°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ocak 2026 Çarşamba / 3 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,2988
  • EURO
    50,7436
  • ALTIN
    6761.6
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Antalya'da tarihi eser operasyonu: Araçta Kur'an-ı Kerim ve 18 eser ele geçirildi
Güncel

Antalya'da tarihi eser operasyonu: Araçta Kur'an-ı Kerim ve 18 eser ele geçirildi

Antalya'da jandarma ekiplerince tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda, durdurulan bir araçta yapılan aramada 3 adet Kur'an-ı Kerim ile 18 adet tarihi eser ele geçirildi.

IHA21 Ocak 2026 Çarşamba 09:31 - Güncelleme:
Antalya'da tarihi eser operasyonu: Araçta Kur'an-ı Kerim ve 18 eser ele geçirildi
ABONE OL

Antalya'da jandarma ekiplerinin tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonda durdurulan bir araçta yapılan aramada 3 adet Kur'an-ı Kerim ve 18 adet tarihi eser yakalandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda kültürel mirasın korunmasına yönelik tarihi eser kaçakçılığına karşı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Y.T., M.K. ve V.K. isimli şüpheli şahısların kullandığı aracı durduran jandarma ekipleri araç içerisinde yaptığı aramada 3 adet tarihi Kur'an-ı Kerim ile 18 adet tarihi obje ele geçirildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili olarak adli soruşturma başlattı.

  • antalya jandarma operasyonu
  • tarihi eser kaçakçılığı
  • kuran-ı kerim ele geçirildi

ÖNERİLEN VİDEO

Esenler'de ortalık savaş alanına döndü: İETT otobüsü otoparka daldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.