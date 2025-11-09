İSTANBUL 23°C / 14°C
Güncel

Antalya'da tartıştığı kişinin bıçakladığı güvenlik görevlisi öldü

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde tartıştığı kişinin bıçakla yaraladığı bir otelin güvenlik görevlisi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

9 Kasım 2025 Pazar 12:50
Antalya'da tartıştığı kişinin bıçakladığı güvenlik görevlisi öldü
Alınan bilgiye göre, Kaleiçi mevkisinde bir otelde güvenlik görevlisi olarak çalışan Tahsin Göker (26) ve mesai arkadaşı, otelin önünde oturan E.T. (20) ile H.S'yi (18) bulundukları yerden uzaklaşmaları için uyardı.

Bir süre sonra güvenlik görevlileri ile 2 genç arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, E.T, güvenlik görevlisi Göker'i bıçakla yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince ambulansla hastaneye kaldırılan Göker, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüpheliler bölgede görevli bekçiler tarafından kısa sürede yakalandı.

Göker'in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Cenaze, Burdur'un Tefenni ilçesinde toprağa verilecek.

Öte yandan şüphelilerden E.T'nin" uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak", H.S'nin ise "yaralama" suçlarından sabıka kayıtlarının olduğu öğrenildi.

