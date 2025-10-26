İSTANBUL 22°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ekim 2025 Pazar / 5 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9489
  • EURO
    48,8502
  • ALTIN
    5545.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Antalya'da tatil faciası! 5 günlük arama acı haberle bitti
Güncel

Antalya'da tatil faciası! 5 günlük arama acı haberle bitti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Oymapınar Barajı'nda yüzerken kaybolan İrlandalı turist, arama kurtarma ekiplerinin 5 günlük çalışmasının ardından ölü olarak bulundu.

IHA26 Ekim 2025 Pazar 13:09 - Güncelleme:
Antalya'da tatil faciası! 5 günlük arama acı haberle bitti
ABONE OL

Antalya'nın Manavgat ilçesi Oymapınar Barajı'nda 22 Ekim günü yüzerken kaybolan İrlandalı turist, arama çalışmalarının 5'inci gününde ölü olarak bulundu.

22 Ekim günü kız arkadaşıyla birlikte tatil yaptıkları Alanya'dan Manavgat'a gelen ve Manavgat Oymapınar Baraj Gölü'nde yüzmek için girdiği suda kaybolan 40 yaşındaki İrlandalı turist Antony Dmien Smith'in cesedi arama çalışmalarının 5'inci gününde bulundu. Antalya Jandarma Sualtı Tim K.lığı olarak J.Asb.Bçvş. Sinan Durmaz komutasında 6 dalgıç personel kayıp ihbarının olduğu aynı gün su altında arama çalışmalarına başladı. Jandarma Su Altı Arama Kurtarma (SAK) ekibine Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekibi ve Side Su Altı Arama Kurtarma (Side SAK) ekipleri de destek verdi. Çalışmalarında ekipler su altı robotu ve su altı dron kullanarak 30-60 metre derinlikte bölgeyi taradı.

Derinliğin yer yer 42 metre olması, dip yapısının ağaçlık olması ve görüşün kısıtlı olması nedeni ile ROW (Sualtı Görüntüleme Cihazı) yapılan aramalar neticesinde kayıp turiste 4 gün boyunca ulaşılamadı. Bugün yeniden başlayan çalışmalarda Antony Dmien Smith'in cesedi, kıyıdan 40 metre açıkta 22 metre derinlikte bulundu. Baraj gölünden çıkartılan ceset adli tıp morguna kaldırıldı.

  • kaybolan turist
  • arama kurtarma
  • Manavgat Oymapınar Barajı

ÖNERİLEN VİDEO

Edremit canisinin uzman çavuşu şehit ettiği anlar ortaya çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.