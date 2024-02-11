Antalya'da tersanede yangın

Merkez Konyaaltı ilçesindeki Antalya Serbest Bölge'de yat imalatı yapılan tersanede dün çıkan yangının ekiplerin müdahalesiyle sabah saatlerinde söndürülmesinin ardından soğutma çalışmalarına başlandı.

Yangında, tersanede büyük çapta hasar oluştu, 4 tekne zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı belirtildi.

Antalya'nın merkez Konyaaltı ilçesinde yat imalatı yapılan tersanede dün akşam saatlerinde yangın çıkmış, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından 15 itfaiye aracı ve İl Emniyet Müdürlüğüne ait 6 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile alevlere müdahale edilmişti. Yangın yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınabilmişti.