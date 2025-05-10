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  • Antalya'da turistleri taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü
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Antalya'da turistleri taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü

Antalya'nın Alanya ilçesinde turistleri taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı. Meydana gelen kaza sonucu biri turist 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

AA10 Mayıs 2025 Cumartesi 12:23 - Güncelleme:
Antalya'da turistleri taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü
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R.G'nin kullandığı 07 BZY 296 plakalı, turistleri taşıyan servis minibüsü ile Özgür Süleyman Yılmaz idaresindeki 07 BYC 436 plakalı otomobil, Türkler Mahallesi D-400 kara yolundaki kavşakta çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, otomobil sürücüsü Yılmaz ile minibüsteki Polonya uyruklu Wieslaw Kazimiers Budzanowski'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan 6'sı turist 7 kişi, ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cesetler, Alanya Belediyesi morguna götürüldü.

Minibüs şoförü ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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