İSTANBUL 17°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ekim 2025 Perşembe / 17 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,7286
  • EURO
    48,6057
  • ALTIN
    5425.53
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Antalya'da vahşet: Mesai arkadaşını boğazından bıçakladı
Güncel

Antalya'da vahşet: Mesai arkadaşını boğazından bıçakladı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, mesai arkadaşı tarafından bıçaklanan belediye temizlik işçisi hayatını kaybetti.

AA9 Ekim 2025 Perşembe 15:27 - Güncelleme:
Antalya'da vahşet: Mesai arkadaşını boğazından bıçakladı
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, Mehmet Özkaynak'ın (46) kullandığı Manavgat Belediyesine ait kamyonla temizlik işçileri Gökhan M. (41) ve N.G. sabah saatlerinde çöp toplamaya çıktı.

N.G, Karacalar Mahallesi Ayrancılar mevkisindeki çöpleri almak için araçtan indiğinde şoför Özkaynak ve Gökhan M. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Gökhan M, mesai arkadaşı Özkaynak'ı boğazından bıçakladıktan sonra kaçtı.

Durumu fark eden N.G'nin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Özkaynak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

ÖNERİLEN VİDEO

Antalya'da film gibi saldırı!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.