Antalya'da yeni rekor! 4 ayda 2 milyonu geçti

Antalya'ya 2024 yılı ocak-nisan döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,1'lik artışla 2 milyon 66 bin 962 turist geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Antalya'nın turizmde yeni bir rekora imza attığı, bu sayının Antalya turizminde tüm zamanların en iyi başlangıcı olarak tarihe geçtiği belirtildi. Bakanlıktan yapılan duyuruda, nisan ayında Antalya'yı ziyaret eden turist sayısının ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,86 artışla 1 milyon 61 bin 26 olduğu kaydedildi. Açıklamada, bu sayının da tüm zamanların en yüksek nisan ayı verisi olduğu belirtildi. 259 bin 717 ziyaretçi sayısıyla Almanya, nisan ayında birinci sırada yer alırken, 194 bin 949 turistle Rusya ikinci, 141 bin 497 ziyaretçiyle İngiltere en çok turistin geldiği üçüncü ülke oldu.

ALMANLAR İLK SIRADA

2024 yılı ocak-nisan olmak üzere 4 aylık dönemde kente gelen 2 milyon 66 bin turistin, 539 bin 663'ünü Almanlar oluşturdu. Almanya 4 aylık toplamda da Antalya'ya en çok turistin geldiği ülke oldu. Rusya Federasyonu'nun 366 bin 783 ziyaretçiyle 2'nci olduğu sıralamada, İngiltere de 266 bin 120 ziyaretçiyle 3'üncü sırada yer aldı.Polonya, Hollanda, İran, Belçika, Ukrayna, Fransa ve Litvanya da İngiltere'nin ardından sırasıyla Antalya'ya en çok ziyaretçi gönderen ülkeler oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre ana pazar ülkelerden gelen turist sayısında, Almanya'nın yüzde 21, İngiltere'nin yüzde 32, Polonya'nın yüzde 30, İran'ın yüzde 52, Belçika'nın yüzde 42, Ukrayna'nın yüzde 51 ve Fransa'nın yüzde 52 oranlarında artış kaydedilmesi dikkat çekti.