Antalya'da yolcu otobüsü devrildi: 3 kişi hayatını kaybetti
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde kontrolden çıkan midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.
- DHA
Kaza saat 08.00 sıralarında Döşemealtı ilçesi Çubukbeli mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Antalya'ya gelen G.A, idaresindeki 34 AFA 785 plakalı midibüs, yağışlı ve kaygan yolda henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkıp devrildi. İlk belirlemelere göre kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 14 kişi de yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Midibüsteki yolcuların özel organizasyon kapsamında futbol maçı yapmak üzere Antalya'nın Manavgat ilçesine gittiği öğrenildi.
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