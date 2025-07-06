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Antalya'da zincirleme kaza... 5 yaralı

Antalya'nın Kaş ilçesinde iki otomobil ve hafif ticari aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

AA6 Temmuz 2025 Pazar 18:27 - Güncelleme:
Antalya'da zincirleme kaza... 5 yaralı
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Soner A. idaresindeki 20 AIU 555 plakalı hafif ticari araç ile yabancı uyruklu sürücü Keighley Dawn H. yönetimindeki 33 APN 988 plakalı otomobil, D-400 kara yolu Ova Mahallesi'ndeki kavşakta çarpıştı. Soner A'nın kullandığı hafif ticari araç, kavşakta bekleyen Uğur M'nin kullandığı 34 KB 2885 plakalı otomobile çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada, araç sürücülerinden Keighley Dawn H. ile hafif ticari araçtaki aynı aileden Göknur, Sultan, Melike ve Hatice A. yaralandı.

Ambulanslarla Kaş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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