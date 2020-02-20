AA 20 Şubat 2020 Perşembe16:45 - Güncelleme: 20 Şubat 2020 Perşembe 16:45

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Bahattin Madak ve Ömer Vesek ile tutuksuz sanık Figen Madak, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada açıklanan mütalaada, 3 sanığın da müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Söz verilen sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Kepez ilçesinde, Düdenbaşı Mahallesi'nde 31 Ekim 2018'de, pazarda çorap satarak geçimini sağlayan Mehmet Hür silahla öldürülmüş, gözaltına alınan Bahattin Madak, Ömer Vesek tutuklanmış, Figen Madak ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.