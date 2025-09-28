İSTANBUL 21°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Eylül 2025 Pazar / 6 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,5981
  • EURO
    48,7157
  • ALTIN
    5025.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Antalya'daki trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Güncel

Antalya'daki trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

AA28 Eylül 2025 Pazar 07:33 - Güncelleme:
Antalya'daki trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
ABONE OL

Ercan Karaca (21) idaresindeki 07 BNM 022 plakalı otomobil, D-400 kara yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan Okan Çağan'a (57) çarptı. Karşı şeride geçen araç, Harun B. yönetimindeki 06 AEN 597 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Okan Çağan'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan iki sürücü ile Harun B'nin kullandığı otomobilde bulunan Mehmet S. hastaneye kaldırıldı.

Sürücü Ercan Karaca, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

ÖNERİLEN VİDEO

MSB'den Preveze Deniz Zaferi paylaşımı: Ufuklarda şan, denizlerde kudret!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.