Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk davasının ilk duruşması bugün görülecek. Belediye başkanlığından uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in de aralarında olduğu 41 şüpheli hâkim karşısına çıkacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'icbar suretiyle irtikap', 'haksız mal edinme', 'nüfuz ticareti', 'para aklanması', 'dolandırıcılık' ve 'iftira' davasında ilk duruşma bugün başlayacak. Belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek ile oğlu Mustafa Böcek'in de aralarında olduğu 5'i tutuklu 41 sanık hâkim karşısına çıkacak. 702 sayfalık iddianamede, sanıkların 15 yıl 6 aydan 44 yıla kadar hapsi istendi.

Dava dosyasında müteahhitlerden zorla alınan 5 dükkândan 3'ünün emanetçiler üzerinden belediyeye 150 bin TL'ye kiralanarak 'Kent Lokantası' yapılması yer alıyor. Suçlamalar arasında Böcek'in sevgilisi olduğu iddia edilen Melek Kurukama'ya lüks bir sitede ev aldığı, spor araç hediye ettiği ve binlerce dolarlık Rolex marka bir saat verdiği iddialar arasında.

Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek'in itirafları da yine soruşturma dosyasına girdi. İddianameye giren WhatsApp yazışmalarına göre Zuhal Böcek'in, eşi Mustafa Gökhan Böcek'e, 'Zeynep'e akladığın 75 milyonu açıkla' ve 'Belediye arabalarıyla nasıl kokain taşıdığına kadar' şeklinde ifadeler kullandığı kaydedildi.