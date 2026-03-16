İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Mart 2026 Pazartesi / 28 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,1756
  • EURO
    50,8183
  • ALTIN
    7082.25
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Antalya'daki yolsuzlukta hesap vakti! İlk kez hakim karşısına çıkacaklar
Antalya'daki yolsuzlukta hesap vakti! İlk kez hakim karşısına çıkacaklar

HABER MERKEZİ16 Mart 2026 Pazartesi 08:21
ABONE OL

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk davasının ilk duruşması bugün görülecek. Belediye başkanlığından uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in de aralarında olduğu 41 şüpheli hâkim karşısına çıkacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'icbar suretiyle irtikap', 'haksız mal edinme', 'nüfuz ticareti', 'para aklanması', 'dolandırıcılık' ve 'iftira' davasında ilk duruşma bugün başlayacak. Belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek ile oğlu Mustafa Böcek'in de aralarında olduğu 5'i tutuklu 41 sanık hâkim karşısına çıkacak. 702 sayfalık iddianamede, sanıkların 15 yıl 6 aydan 44 yıla kadar hapsi istendi.

Dava dosyasında müteahhitlerden zorla alınan 5 dükkândan 3'ünün emanetçiler üzerinden belediyeye 150 bin TL'ye kiralanarak 'Kent Lokantası' yapılması yer alıyor. Suçlamalar arasında Böcek'in sevgilisi olduğu iddia edilen Melek Kurukama'ya lüks bir sitede ev aldığı, spor araç hediye ettiği ve binlerce dolarlık Rolex marka bir saat verdiği iddialar arasında.

Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek'in itirafları da yine soruşturma dosyasına girdi. İddianameye giren WhatsApp yazışmalarına göre Zuhal Böcek'in, eşi Mustafa Gökhan Böcek'e, 'Zeynep'e akladığın 75 milyonu açıkla' ve 'Belediye arabalarıyla nasıl kokain taşıdığına kadar' şeklinde ifadeler kullandığı kaydedildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Türkiye'den Gazze'ye yardım eli: Filistinli çocuklardan içleri ısıtan teşekkür

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.