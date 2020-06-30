Antalya'dan aldıkları peçeteye emdirilmiş bonzai ile yakalandılar

DHA 30 Haziran 2020 Salı 10:15 - Güncelleme: 30 Haziran 2020 Salı 10:16

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 26 Haziran gecesi 01.30 sıralarında, Antalya yolu üzerinde bulunan Çayırbağı mevkisinde yaptıkları uygulamada, Salih U. yönetimindeki kiralık otomobili şüphe üzerine durdurdu. Salih U. ve beraberindeki Onur Ç.'den, otomobilden çıkmaları istendi. Bu sırada Onur Ç., sol elindeki peçeteyi koltuğun altına attı.

Polis, peçeteye bonzai emdirildiğini belirledi. Otomobil, Narkotik Şube Müdürlüğü'ne götürülerek, incelemeye alındı. Aramada sağ ön yolcu koltuğu üzerinde bulunan sigara paketi ile vites konsolu alt tarafına gizlenmiş cerrahi maske içerisinde ve Onur Ç.'nin iç çamaşırında 13.3 gram bonzai emdirilmiş 14 peçete ele geçirildi.

'SATICI DEĞİL, İÇİCİYİM'

Gözaltına alınan 2 şüpheliden Salih U. satıcı değil içici olduğunu savunarak, "Uyuşturucu ticareti yapmıyorum. Uyuşturucu yaklaşık10 gündür sigaranın ucuna koyarak kullanmaktayım. Uyuşturucuyu Onur Ç.'den aldım. Onur Ç. ile Antalya'ya gidip uyuşturucu almaya karar verdik. Onur'un kiraladığı araç ile Antalya'ya gittim. Onur’a bana uyuşturucu alması için 2 bin lira verdim. Antalya'da merkezde bir mahalleye girdik. Yarım saat bekledik. Aracımızın yanına 25 yaşlarında biri geldi. Onur, bu kişiye 13 bin 200 lira verip, peçeteleri aldık" dedi.

'YAKALANMAMAK İÇİN UYUŞTURUCUYU SAKLADIM'

Onur Ç. ise ifadesinde şunları kaydetti:

"Esrarı yaklaşık 4 yıldır kullanmaktayım. Uyuşturucuyu Antalya'da, tanımadığım şahıslardan satın alıp kullanıyorum. Antalya'ya gidip, tanımadığımız bir şahıstan 13 bin 500 lira vererek, uyuşturucu maddenin peçeteye emdirilmiş halinin satın aldık. Peçeteleri, vites yanına, torpido gözüne ve iç çamaşırıma sakladım. Uyuşturucuyu farklı yerlere saklamamızın sebebi polise yakalanmamak için. Uyuşturucu ticareti ile nakletmek suçlamasını kabul etmiyorum, sadece kullanıyorum.”

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Salih U. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, Onur Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.