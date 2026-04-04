Güncel

Antalya'dan İstanbul'a gelene kadar fiyat uçtu! Zincir marketin oyunu bakanlık engeline takıldı

Ticaret Bakanlığı, yapılan incelemelerde çeri domatesin, İstanbul'da faaliyet gösteren tüccar tarafından Antalya Kumluca Hali'nde faaliyet gösteren komisyoncudan 50 liradan satın alındığını, aynı tüccar tarafından İstanbul'da faaliyet gösteren zincir markete 110 liradan satıldığını, söz konusu zincir market tarafından ise ürünün tüketiciye 250 liradan sunulduğunu tespit etti.

AA4 Nisan 2026 Cumartesi 22:56 - Güncelleme:
Bakanlığın, NSosyal hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Piyasa gözetim ve denetim çalışmaları kapsamında İstanbul'da faaliyet gösteren bir marketler zincirinde çeri domates, Çengelköy salatalık ve kırmızı biberin tedarik zinciri boyunca oluşan fiyat hareketlerinin Hal Kayıt Sistemi üzerinden detaylı şekilde incelendiği vurgulanan açıklamada, "Yapılan incelemelerde çeri domatesin, İstanbul'da faaliyet gösteren tüccar tarafından Antalya Kumluca Hali'nde faaliyet gösteren komisyoncudan 50 liradan satın alındığı, aynı tüccar tarafından İstanbul'da faaliyet gösteren zincir markete 110 liradan satıldığı, söz konusu zincir market tarafından ise ürünün tüketiciye 250 liradan sunulduğu tespit edilmiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Çengelköy salatalığın İstanbul'da faaliyet gösteren komisyoncu tarafından zincir markete 60 liradan satıldığı, zincir market tarafından ise tüketiciye 135 liradan sunulduğu ifade edilerek, kırmızı biberin ise Antalya Kumluca Hali'nde faaliyet gösteren komisyoncu tarafından İstanbul'da faaliyet gösteren tüccara 70 liradan, aynı tüccar tarafından zincir markete 100 liradan satıldığı, zincir market tarafından ise ürünün tüketiciye 225 liraya sunulduğunun tespit edildiği belirtildi.

İnceleme sürecine ilişkin bilgilerin de yer aldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan değerlendirmeler sonucunda, adı geçen firmalarca haksız fiyat artışı yapıldığının tespit edilmiş olup, gerekli idari yaptırımların uygulanması amacıyla konu Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na iletilmiştir. Ticaret Bakanlığı olarak, üretimden tüketime kadar tüm aşamalarda fiyat hareketlerini yakından takip etmeye, piyasalarda adil, şeffaf ve dengeli fiyat oluşumunu sağlamaya, tüketicilerimizin hak ve menfaatlerini korumaya yönelik piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerimizi ülke genelinde kesintisiz ve kararlılıkla sürdürmekteyiz. Fırsatçılığa ve haksız fiyat artışlarına karşı mücadelemiz tavizsiz şekilde devam edecektir."

