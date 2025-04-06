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  • Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 80 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 80 düzensiz göçmen kurtarıldı

Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 80 düzensiz göçmen kurtarıldı, 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

AA6 Nisan 2025 Pazar 14:31 - Güncelleme:
Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 80 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekiplerince göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında, Türk karasularında 2 lastik bot içerisinde 12'si çocuk 42 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Aynı saatlerde açıklarda yarı batık vaziyetteki botta 13'ü çocuk 38 düzensiz göçmene ulaşıldı, bölgede yapılan taramada 1 düzensiz göçmenin cansız bedeni bulundu.

Kurtarılan düzensiz göçmenler arasında bulunan ve yanından ayırmadığı kedisiyle Avrupa'ya gitmeye çalışan kadın, botlarının Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itildiğini ifade etti.

Öte yandan yasa dışı geçişi organize ettiği değerlendirilen teknedeki A.K. gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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