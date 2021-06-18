Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2019'un Haziran ayında yaşanan hava aracı kazasına ilişkin rapor tamamlandı

AA 18 Haziran 2021 Cuma 08:52 - Güncelleme: 18 Haziran 2021 Cuma 08:52

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı tarafından hazırlanan "Hava Aracı Kazası Araştırma ve İnceleme Raporu Duyurusu", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 10 Haziran 2019'da Side Sportif Havacılık Derneği İktisadi İşletmesi envanterinde kayıtlı, TC-DBO tescil işaretli hava aracının Antalya'nın Manavgat ilçesinde düşmesi sonucu meydana gelen ve iki kişinin ölümü, bir kişinin ağır yaralanmasıyla sonuçlanan kazaya ilişkin tespitler raporda yer aldı.

Söz konusu kazaya ilişkin "Hava Aracı Kazası Araştırma ve İnceleme Raporu" ilgili kişi ve kuruluşların bilgisine sunulmak üzere hazırlandı.

Konuyla ilgisini kanıtlayan şahıslar ve kurumlar söz konusu nihai raporu incelemek amacıyla Bakanlığa başvurabilecek.