29 Mart 2026 Pazar / 11 Sevval 1447
Güncel

Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

Antalya'nın Korkuteli ilçesinin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu, bazı kara yolları ulaşıma kapandı.

AA29 Mart 2026 Pazar 14:25 - Güncelleme:
İlçede dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Yüksek rakımdaki Kırkpınar, Taşkesiği ve Kızılcadağ mahalleleri beyaza büründü, bazı yollar ulaşıma kapandı.

Korkuteli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kapanan kara yollarını yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Karla mücadele ekipleri, iş makineleriyle yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran, ekiplerin sahada aralıksız görev yaptığını belirterek, "Tüm köylerimizde çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için ekiplerimiz gece gündüz sahada." ifadelerini kullandı.

  • Korkuteli kar etkisi
  • Yüksek kesimlerde kar
  • Ulaşım kapandı

ÖNERİLEN VİDEO

Halı sahada acı ölüm! O anlar saniye saniye kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
