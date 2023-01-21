Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar

Korkuteli-Elmalı kara yolunda karla kaplı araziler, dron ile görüntülendi. Bembeyaz alanlar ve dağlar, güzel manzara oluşturdu.

Öte yandan, meteoroloji yetkilileri, pazar, pazartesi ve salı kent genelinde parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağını, çarşamba ise şehir merkezi ve ilçelerinde sağanak beklendiğini bildirdi.



Bu sürede sahil bandında en yüksek hava sıcaklığının 21 dereceye ulaşabileceğini belirten yetkililer, hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında olmak üzere Saklıkent Kayak Merkezi'nde 3, Korkuteli'nde 2 dereceye kadar düşebileceğini kaydetti.