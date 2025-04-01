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Antalya'ya acil iniş yapan uçağın yolcuları Türkiye'den ayrıldı

Antalya Havalimanı Hudut Mülki İdare Amiri Suat Seyitoğlu, İsrail'den havalandıktan sonra Antalya Havalimanı'na acil iniş yapan Polonya'ya ait yolcu uçağındaki 180 kişinin, yardım için gönderilen üçüncü uçakla tahliye edildiğini söyledi.

AA1 Nisan 2025 Salı 09:27 - Güncelleme:
Antalya'ya acil iniş yapan uçağın yolcuları Türkiye'den ayrıldı
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Seyitoğlu AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün İsrail'den dönüş yapan Polonya'ya ait yolcu uçağının, teknik arıza nedeniyle Antalya Havalimanı'na güvenli şekilde iniş yaptığını söyledi.

Polonya Enter Havayolları'na ait uçaktaki mürettebat ile 180 yolcunun bekleme salonuna alındığını, yiyecek, içecek tüm ihtiyaçlarının karşılandığını anlatan Seyitoğlu, şunları kaydetti:

"Uçakta, İsrailli bir öğrenci grubu bulunuyordu. Havalimanında tüm ihtiyaçları karşılandı. Sağlıkla ilgili bir problemleri bulunmuyor. Geldikleri uçak arızalı olunca ikinci uçak istenmişti. O uçak da arızalı çıkınca üçüncü uçak istendi. Diğer iki uçağın da onarımına teknisyenler tarafından devam ediliyor. İçerisinde İsrailli öğrenci grubunun bulunduğu mürettebat ile 180 yolcu, tahliye için gönderilen son uçakla Polonya'ya gitti."

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