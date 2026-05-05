  Antep fıstığında ''süper hücre'' darbesi: Bir yıllık emek dakikalar içinde yok oldu
Antep fıstığında ''süper hücre'' darbesi: Bir yıllık emek dakikalar içinde yok oldu

Gaziantep'te hafta sonu etkili olan süper hücre yağışları ve şiddetli fırtına, özellikle Antep fıstığı ile başak verme dönemindeki hububat arazilerinde büyük yıkıma yol açarken; tarlaların yere yatması ve küflenme riski nedeniyle bu yılki mahsulün kurtarılma şansının kalmadığı belirtildi.

IHA5 Mayıs 2026 Salı 11:20 - Güncelleme:
Kent genelinde etkili olan ve süper hücre olarak adlandırılan doğal afet, tarım alanlarında hasara yol açtı. Hafta sonu bazı bölgelerde fındık ve bazı bölgelerde de ceviz büyüklüğündeki dolu ile etkili olan fırtına, Antep fıstığı, buğday, nohut ve arpa gibi ekili alanlarda zarara neden oldu.

Etkili olan yağmur ve dolu eşliğindeki fırtına nedeniyle fıstık bahçeleri ciddi hasar gördü, birçok ağaç kökünden söküldü ve hububat ekili arazilerde de büyük zarar meydana geldi. Şiddetli fırtına, dolu ve beraberindeki yağış, başak yapma sürecindeki hububat bahçelerinde buğday ile arpayı yere yatırdı.

"BUĞDAYLARIMIZ YERE YATTI"

Gaziantep Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Cuma Yiğit, kent genelinde etkili olan yağmur, dolu ve fırtınanın etkisiyle hububat ekili tarlaların büyük zarar gördüğünü belirtti. Başak yapma sürecinde olan arpa ve buğdayın kırılarak yere yattığını belirten Yiğit, "Çiftçilerimiz sağ olsunlar, ürün ekip biçmek için büyük gayret gösteriyorlar. Fakat buğday bahçelerinde buğdayların tamamı yere yatmış. Bu buğdayın geri kalkma imkanı yok. Bu ürün ne hasat verir ne de samanı işe yarar. Ürünlerin alt kısmında da küflenme oluşmuş. Sürekli yağış olduğu için ilaçlama da yapamayız. Her sene çiftçimiz, kuraklık, dolu veya şiddetli rüzgar nedeniyle zarara uğramaktadır. Geçen sene don oldu, ürünlerimizi zirai don vurdu. Bu sene yağış çok olduğundan dolayı buğdaylarımız yere yattı ve fıstıklarımızı dolu vurdu" dedi.

"BU SENEKİ MAHSUL GİTTİ"

Çiftçinin zararının büyük olduğunu belirten Yiğit, "Çiftçilerimiz zarara rağmen yine de üretimden, ekip biçmekten vazgeçmiyor ve vazgeçmemesi lazım. Ekip biçmeye devam edeceğiz. İnşallah çiftçilerimize yetkililerimiz destek olur. Bereketli bir yıl diye sevindik, yağışımız çok oldu diye seviniyorduk. Fakat bu sene de böyle oldu. Çiftçilerimize çok geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yere yatan buğday toplansa da bir işe yaramaz. Çünkü mahsul olmaz, samanı da küflenir ve bu ürünü kurtarma imkanımız yoktur. Çünkü ürün kırıldığı için geri kalkıp düzelme şansı yoktur. Bu seneki mahsul gitti" ifadelerini kullandı.

Yere yatan buğdaylardan bir beklentilerinin olamayacağını belirten çiftçi Yusuf Ok ise, "Çiftçi olarak büyük zarar yaşadık. Bu seneki mahsulümüz yok oldu. Ben sertifikalı tohum aldım ve gübre attım. Ama ürünümüzü fırtına ve dolu vurdu. Buğdaylarımız yerle bir oldu. O kadar çabamız ve emeğimiz yok oldu. Çiftçi olarak mağduruz" diye konuştu.

